Совет МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России вывести войска с территории ЗАЭС

Совет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию с требованием к России вывести свои оккупационные войска с территории Запорожской атомной электростанции в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Эта резолюция стала для Совета МАГАТЭ второй с начала боевых действий в Украине. Похожая резолюция была принята в марте — еще до того, как российские войска взяли под контроль Запорожскую область. Оба документа продвигали Канада и Польша от имени Украины, которая не входит в состав Совета — высшего директивного органа МАГАТЭ, членами которого являются 35 стран мира.

В тексте документа говорится, что Совет «осуждает постоянные насильственные действия Российской Федерации против ядерных объектов в Украине, включая продолжающееся присутствие российских войск и персонала (российской ядерной организации) Росатома на Запорожской атомной электростанции». За принятие резолюции проголосовали 26 стран, семь — Египет, ЮАР, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан — воздержались, а две — Россия и Китай — выступили против.

Представительство России при МАГАТЭ заявило, что «ахиллесова пята этой резолюции» заключается в том, что в ней ничего не говорится о систематических обстрелах станции. «Причина проста — эти обстрелы осуществляются Украиной, которую всячески поддерживают и прикрывают западные страны», — заявила российская сторона.







