В Рязанской облдуме призвали отказаться от празднования Дня города из-за ситуации в Украине

Депутат Рязанской областной Думы от партии ЛДПР Максим Мустафин призвал отменить празднование Дня города. Парламентарий обратил внимание на то, что такое решение ранее приняли сразу несколько российских регионов.

«Такое решение уже приняли в ряде городов нашей страны. Уверен, что и рязанцы отнеслись бы с пониманием к такому решению городских властей», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».



Мустафин отметил, что в числе военных, находящихся в Украине, «в том числе наши земляки и выпускники нашего десантного училища». По его словам, они отдают свои жизни и здоровье «ради выполнения поставленных задач и общей победы».

«Сейчас мы должны думать и молиться за них, за наших героев, а не устраивать праздники и развлекательные мероприятия», — считает парламентарий.

Накануне Ростов-на-Дону, Воронеж и Советск отменили праздничные мероприятия по случаю Дня города из-за ситуации в Украине. Об этом главы регионов объявили в своих соцсетях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев причину не озвучил, но отметил, что «все комментарии видит». Ранее ростовчане обратились к главе региона с просьбой отменить все праздничные мероприятия ко Дню города и обратить внимание на тех, кто участвует в боевых действиях в Украине.

В свою очередь, глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что причину отмены праздничных мероприятий «не надо объяснять», поскольку на эту тему «слишком много сказано в последние дни». «Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», — подчеркнул он.

Глава Советского городского округа Григорий Соколовский прямо заявил, что причиной отмены праздничных мероприятий является «напряжённая ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг». По его словам, перед Днем города, в четверг, состоятся похороны одного из военнослужащих. Он назвал «крайне крайне неэтичным и непростительным» проведение каких-либо увеселительных мероприятий в таких условиях.