204-й день боев: главное

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов начать «самомобилизацию». По его словам, ждать объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания СВО», не нужно. Его идею поддержали в Крыму.
«Кавказ.Реалии»* также сообщили, что администрация Кадырова подготовила проект постановления об осенней мобилизации «основного и резервного составов призывной комиссии». Кампанию начнут 1 октября и будут проводить до конца года. Уклонистов будут выявлять и доставлять в военные комиссариаты. В регионе, при этом, отмечают, что мобилизация никак не связана с «ситуацией в Украине», она плановая.
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Правозащитники из Gulagu.Net и соратники Алексея Навального** сообщили, что в колониях продолжается вербовка заключенных в ряды ЧВК «Вагнера». По их информации, он лично приезжает в колонии, обещает помилование, а за оставление фронта осужденным угрожают расстрелом. Но в пресс-службе Пригожина сообщили, что человек на видео «чудовищно похож на Евгения Викторовича».
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ВВС со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщили, что в Харьковской области освободили 388 населенных пунктов и 8500 квадратных километров территории с 6 сентября.
В ЛНР рассказали, что ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту, ситуация напряженная. Как рассказал ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ находятся у границ области, но оснований для паники нет.
Российские войска в ответ наносили удары по Кривому Рогу — пострадала гражданка инфраструктура. Мэр Харькова Игорь Терехов писал сегодня о том, что в Киевском районе города были обстрелы.
Минобороны России отрицает удары по гражданской инфраструктуре. По данным ведомства, в Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков «высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники».
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В Мариуполе, занятом российскими войсками, жители вышли на митинг: они требуют воды и света. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Света и воды у них нет уже три месяца.
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Разведка Британии сообщила, что украинские силы продолжают закреплять свой контроль над районами Харьковской области. Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике. Ценное оборудование, брошенное отступающими российскими войсками, включало средства, необходимые для обеспечения артобстрелов. Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и вероятные локальные сбои в управлении и управлении.
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Институт изучения войны (ISW) снова сообщает о вербовке в ряды ЧВК «Вагнера» заключенных. По данным аналитиков, этим занимает Евгений Пригожин. По его словам, суд по одной из появившихся записей из колонии, осужденные участвуют в боях с 1 июля: они сыграли важную роль в захвате Углегорской ТЭЦ.
Обстрел в Кривом Роге Днепропетровской области вызвал обширные наводнения в городе. Вода в городе поднялся на 2,5 м. Кривой Рог является важным географическим объектом продолжающегося контрнаступления украинских войск вдоль херсонской-николаевской границы. Российские силы, вероятно, нацелились на Карасунскую плотину, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже по течению.
*«Кавказ.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».
**Алексея Навального власти России считают «террористом и экстремистом».