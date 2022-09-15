204-й день боев: главное

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов начать «самомобилизацию». По его словам, ждать объявления Кремлем военного положения или «отсиживаться в ожидании окончания СВО», не нужно. Его идею поддержали в Крыму.

«Кавказ.Реалии»* также сообщили, что администрация Кадырова подготовила проект постановления об осенней мобилизации «основного и резервного составов призывной комиссии». Кампанию начнут 1 октября и будут проводить до конца года. Уклонистов будут выявлять и доставлять в военные комиссариаты. В регионе, при этом, отмечают, что мобилизация никак не связана с «ситуацией в Украине», она плановая.

Правозащитники из Gulagu.Net и соратники Алексея Навального** сообщили, что в колониях продолжается вербовка заключенных в ряды ЧВК «Вагнера». По их информации, он лично приезжает в колонии, обещает помилование, а за оставление фронта осужденным угрожают расстрелом. Но в пресс-службе Пригожина сообщили, что человек на видео «чудовищно похож на Евгения Викторовича».

ВВС со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр сообщили, что в Харьковской области освободили 388 населенных пунктов и 8500 квадратных километров территории с 6 сентября.

В ЛНР рассказали, что ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту, ситуация напряженная. Как рассказал ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник, ВСУ находятся у границ области, но оснований для паники нет.

Российские войска в ответ наносили удары по Кривому Рогу — пострадала гражданка инфраструктура. Мэр Харькова Игорь Терехов писал сегодня о том, что в Киевском районе города были обстрелы.

Минобороны России отрицает удары по гражданской инфраструктуре. По данным ведомства, в Харьковской области в районе Одноробовки и города Харьков «высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ и 10 единиц военной техники».

В Мариуполе, занятом российскими войсками, жители вышли на митинг: они требуют воды и света. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Света и воды у них нет уже три месяца.

Разведка Британии сообщила, что украинские силы продолжают закреплять свой контроль над районами Харьковской области. Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике. Ценное оборудование, брошенное отступающими российскими войсками, включало средства, необходимые для обеспечения артобстрелов. Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и вероятные локальные сбои в управлении и управлении.

Институт изучения войны (ISW) снова сообщает о вербовке в ряды ЧВК «Вагнера» заключенных. По данным аналитиков, этим занимает Евгений Пригожин. По его словам, суд по одной из появившихся записей из колонии, осужденные участвуют в боях с 1 июля: они сыграли важную роль в захвате Углегорской ТЭЦ.

Обстрел в Кривом Роге Днепропетровской области вызвал обширные наводнения в городе. Вода в городе поднялся на 2,5 м. Кривой Рог является важным географическим объектом продолжающегося контрнаступления украинских войск вдоль херсонской-николаевской границы. Российские силы, вероятно, нацелились на Карасунскую плотину, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже по течению.

*«Кавказ.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».

**Алексея Навального власти России считают «террористом и экстремистом».