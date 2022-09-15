США ввели санкции против Кадырова и членов его семьи

Министерство финансов США ввело персональные санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкционный список Соединенных Штатов пополнили сам Кадыров, три его взрослых дочери — Айшат, Карина и Табарик, а также три женщины, названные его женами — Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Причиной введения санкций стало участие чеченского лидера в российском вторжении в Украину.

Кроме того, под ограничения попали помощник президента Максим Орешкин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, глава Национального расчетного депозитария Виктор Жидков и гендиректор НСПК (оператор карт «Мир») Владимир Комлев. Всего санкционный список пополнили 22 физических и 2 юридических лица.