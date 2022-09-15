Аксенов поддержал идею Кадырова о «самомобилизации»

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею своего «друга и брата» Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Полностью поддерживаю инициативу главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир», — написал он.

Аксенов отметил, что все российские регионы уже «работают в этом направлении». В частности, Крым уже отправил на фронт 1200 добровольцев, и в настоящее время «формирует еще два батальона». По его словам, власти региона обеспечивают военных «экипировкой, средствами защиты, связи и разведки».

«Все задачи специальной военной операции будут выполнены. И каждый из нас может на своем месте внести свой вклад в наше общее дело», — отметил он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал российские регионы не ждать объявления военного положения и начать «самомобилизацию». По его словам, «каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».