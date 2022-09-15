Шестерых антифашистов, арестованных на Урале, обвиняют в подготовке взрыва на тюменской ТЭЦ-2

Шесть антифашистов из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута, об аресте которых стало известно в начале сентября, состояли в «террористической организации» и планировали взорвать тюменскую ТЭЦ-2, утверждает следствие. Об этом сообщает издание 66.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, организатором «террористического сообщества» был Никита Олейник из Сургута. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»), остальным вменили ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Мотивом преступления следствие называет «ненависть к нынешнему государственному режиму».

Олейник якобы завербовал в «организацию» остальных участников группировки и пропагандировал среди них «террористическую деятельность». Для этого он проводил с ними тайные встречи, на которых обсуждались способы свержения действующей власти. Друзья Олейника утверждают, что к нему применяют пытки. Ранее о пытках также сообщил екатеринбуржец Юрий Незнамов.

Согласно материалам дела, каждому из участников «организации» была предписана определенная роль. Так, Данил Чертыков был «врачом», а Кирилл Брик и Дениз Айдын — «подрывателями».

Напомним, в конце августа сразу в трех российских городах прошли задержания антифашистов и анархистов. Как сообщают Telegram-каналы «Прометей» и «Антифа.ру», всего сотрудники полиции задержали шесть человек. Первыми были задержаны тюменцы Кирилл Брик и Дениз Айдын. На следующий день в Екатеринбурге схватили Юрия Незнамова и Даниила Чертыкова. Тогда же прошли задержания и в Сургуте — там взяли Никиту Олейника и Романа «Рыжего».



