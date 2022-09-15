Администрация ИК-6 в Мелехово заклеила пленкой пластиковую перегородку, через которую Навальный* общался с адвокатом

Администрация исправительной колонии №6 в Мелехово, где отбывает наказание Алексей Навальный*, затянула пленкой прозрачный пластик, который отгораживает заключенного от посетителей. Об этом оппозиционный политик рассказал в своем Telegram-канале.

Навальный рассказал, что он и его адвокат во время встречи «минут 5» смеялись, увидев «новое изобретение кремлевско-тюремных властей».

«Если раньше адвокатам запретили передавать какие-либо документы, отгородив их от меня сплошной стеной из металлической решетки и пластика, то сейчас этот пластик сделали непрозрачным. Заклеили пленкой, и теперь адвокаты не могут даже ПОКАЗАТЬ мне какие-то документы», — рассказал Навальный*.

Политик отметил, что теперь свидания с адвокатам напоминают «исповедь в католической церкви» — за пластиковой стеной можно увидеть лишь смутный силуэт человека, а догадаться, что это действительно адвокат, а не другой человек, можно лишь по голосу.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области проверит условия содержания Алексея Навального* в ИК-6 в Мелехово после его сообщения о запрете смотреть на документы и видеть адвоката. Он посетит колонию, как только вернется из командировки в Хабаровске.

Ранее стало известно, что заключенным ИК-6 в Мелехово запретили смотреть на Алексея Навального*. Об этом рассказали родственники других осужденных. По их словам, во время прохода политика по территории колонии раздается три звонка. По этому сигналу арестанты должны отвернуться или отойти от окон, если политик в этот момент находится на улице.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

