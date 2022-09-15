В Москве задержали замдиректора центра судебной экспертизы при Минюсте Геннадия Бочарова

В Москве сотрудники ФСБ задержали замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадия Бочарова. Оба этом сообщают «Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники.

По предварительным данным, оперативники антикоррупционного подразделения ФСБ задержали Бочарова с поличным. Иные детали дела пока неизвестны. Сообщается, что Бочарова подозревают в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

«Коммерсант» уточняет, что расследование уголовного дела поручили центральному аппарату Следственного комитета. В ближайшее время следователи подадут ходатайство в Басманный районный суд о заключении Бочарова под стражу.