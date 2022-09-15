В Крыму уволили преподавателя техникума за украинскую песню про «Байрактар»

В Крыму уволили преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова, который включил в аудитории украинскую песню про турецкий беспилотник Bayraktar. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы Крыма по информационной политике Олега Крючкова.

«Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 километров, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда. Там их быстро пустят на пушечное мясо», — приводит агентство его слова.

Минобразования Крыма проводит служебное расследование в отношении директора и администрации техникума, сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Шелухина. МВД региона также организовало по данному факту проверку.

Андрей Белозеров включил песню украинского певца Тараса Боровока на перемене в присутствии учащихся. Ролик распространился в соцсетях 15 сентября. На записи преподаватель обсуждает композицию вместе со студентами.

Ранее Бахчисарайский районный суд Крыма привлек к административной ответственности шестерых организаторов и участников свадьбы в кафе «Арпат», где включили украинскую песню «Ой у лузi червона калина». Это случилось после того, как назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отнимать бизнес и заводить уголовные дела на тех, кто включает украинские песни на публичных мероприятиях.