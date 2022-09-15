Захарова заявила об убийстве мирных граждан при фильтрации в освобожденных городах Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что фильтрационные мероприятия, которые украинские власти проводят на освобожденных территориях, подразумевают под собой убийство мирных граждан. С соответствующим заявлением она выступила на брифинге в четверг.

«Особую тревогу вызывают многочисленные сообщения о проводимых спецслужбами и неонацистскими вооруженными формированиями Украины фильтрационных мероприятиях на территориях, с которых в рамках перегруппировки были выведены подразделения союзных сил. Через них проходят тысячи людей. Страшно представить, что сейчас с ними творят ВСУ. В первую очередь речь идет об убийствах этих людей», — заявила Захарова.

Дипломат указала, что власти Украины на правительственном уровне заявляют о планах выявить среди мирного населения людей, получивших российские паспорта, и судить их за госизмену и коллаборационизм. Кроме того, обращает внимание Захарова, киевские власти намерены подвергнуть местных жителей «насильственной украинизации». По ее словам, такие действия идут вразрез с международным гуманитарным правом.

«По свидетельствам очевидцев, боевики ВСУ действительно занимаются мародёрством, пытками, избиением и расстрелом мирных граждан. Последствия своих деяний они снимают на камеру, видимо для того чтобы позднее переложить ответственность за свои преступления на Россию», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Россия, в свою очередь, также прибегает к практике фильтрации. По данным Reuters, США обнаружили на занятых российскими войсками территориях Украины 21 фильтрационный лагерь. Их используют для задержания, допросов и обработки военнопленных и гражданских.

Информацию о фильтрационных лагерях опубликовали исследователи Йельского университета при поддержке Госдепартамента США. В отчете есть спутниковые снимки, которые позволяют идентифицировать некоторые места, объекты, где расположены «фильтрации»: это школы, рынки и тюрьмы. Возле одного такого лагеря можно увидеть могилы, которые свидетельствуют о массовых захоронениях. Эта информация стала частью исследования, которое фиксирует возможные военные преступления России в Украине.

Но если российские власти скрывают проведение фильтрационных мероприятий, то украинские говорят о них прямо. Мэр освобожденного Изюма Валерий Марченко заявил, что после зачистки ВСУ в городе «будут выискивать коллаборантов».