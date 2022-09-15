В Петербурге пятерых депутатов МО «Смольнинское» оштрафовали на 225 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ

Смольнинский районный суд Петербурга оштрафовал пятерых депутатов муниципального совета МО «Смольнинское» на 225 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Об этом в четверг сообщают «Сетевые свободы».

Самый крупный штраф назначили Дмитрию Палюге — 47 тысяч рублей. Немногим меньше предстоит выплатить Никите Юфрееву — 46 тысяч рублей. Анну Киселеву, Ивана Чеботаря и Дмитрия Балтрукова — оштрафовали на 44 тысячи рублей каждого.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел первую группу дел по ч.1 ст.20.3.3 КоАП в отношении муниципальных депутатов, подержавших обращение в Госдуму с требование отрешения от должности Владимира Путина.

«Наказания отмерены как в аптеке», — отметили в «Сетевых свободах».



Интересы подсудимых представляет адвокат Никифор Иванов. Палюга, Юфреев, Киселева, Чеботарь и Балтруков составили первую группу муниципальных депутатов округа «Смольнинское», которых судят по этой статье.

Ранее депутаты округа «Смольнинское» в Петербурге обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Они сообщили о намерении направить в ближайшее время обращение в Госдуму с предложением обвинить российского президента в государственной измене из-за боевых действий в Украине.

После этого Смольнинский районный суд Петербурга постановил распустить муниципальный совет МО «Смольнинское» — якобы из-за того, что тот не проводил заседаний. Окончательное решение по этому вопросу примет губернатор Александр Беглов.