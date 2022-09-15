В Сибири снова проходят провластные акции в поддержку боевых действий в Украине

Власти и провластные организации в Сибири на фоне неудач российской армии на Харьковском направлении стали снова устраивать акции в поддержку боевых действий в Украине. На это обратила внимание «Тайга.Инфо».

Так, сторонники «Молодой гвардии» — всероссийской общественной организации партии «Единая Россия» — выстроились буквой V прямо на Иерусалимской горе в Иркутске. Соответствующее сообщение поступило изданию от пресс-службы организации.

«Тайга.Инфо» обратила внимание, что на Иерусалимской горе в Иркутске прежде располагалось старое кладбище, которое разорили после прихода к власти большевиков. Несмотря на то что на его месте построили парк аттракционов, часть захоронений все же удалось сохранить. В частности, там покоятся декабрист Иосиф Поджив и писатель Михаил Загоскин. Их могилы являются памятниками федерального значения.

Акцию в поддержку боевых действий в Украине также организовали власти Белово в Кемеровской области. В городе состоялся «митинг-концерт», который, как утверждает глава Беловского городского округа Алексей Курносов, посетили «почти три тысячи горожан». По его словам, зрители пришли «с флагами и транспарантами с Z-символикой», и выразили таким образом «свою гражданскую позицию».