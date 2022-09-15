«Это не очень»: «Локомотив» запретил бразильскому футболисту Педриньо называться по имени

Московский «Локомотив» запретил бразильскому полузащитнику Педриньо играть со своим именем на футболке, потому что «это типа гей, голубой». Об этом сам Педриньо рассказал в эфире «Матч ТВ» после матча с «Краснодаром».

«Я хотел, чтобы на футболке было написано «Педриньо», но сказали, что это не очень. Тогда написали «Педро Габриэл». [Руководство объяснило], что это типа гей, голубой. Поэтому они решили это не использовать», — приводит Sports.ru его слова.

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дуров во время игры выразил надежду на то, что в последний раз называет «Педриньо как Педриньо».

«Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педриньо не будет», — рассказал он.

Глава пресс-службы клуба Леонид Шлыков в разговоре с «Вот так» заявил, что «Локомотив» ничего не запрещал Педриньо, однако назвал ситуацию «нестандартной». По его словам, любые комментарии по этому вопросу — это «лишний повод раскручивать эту тему, а раскручивать её не хочется». «В клубе предпочитают называть игрока Педро Габриэл», — заключил он.



