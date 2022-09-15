В России зарегистрировали третье уголовное дело о военных «фейках» в отношении военнослужащего

В России зафиксировали третий случай возбуждения уголовного дела о распространении военных «фейков» в отношении военнослужащего. Об этом сообщает адвокат и автор Telegram-канала «Военный омбудсмен» Максим Гребенюк.

«Третий зафиксированный случай возбуждения уголовного дела в отношении военнослужащего ВС РФ по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ», — говорится в сообщении.

Что именно легло в основу уголовного дела, Гребенюк не уточнил. По его словам, оно находится на рассмотрении в Хабаровском гарнизонном военном суде.

Адвокат напомнил, что 31 августа 35-й гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Восточного военного округа. Об этом же кейсе ранее сообщал глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, осужденным является Илья Карпенко — это единственный приговор, по которому неизвестно назначенное наказание, отметил Чиков.

Еще одно уголовное дело находится на рассмотрении в Южном окружном военном суде. Военнослужащему вменяют пп.«а» и «д» ст. 207.3 ч.2 УК РФ — наказание предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Обвиняемого содержат под стражей, рассказал Гребенюк.