Российские суды вынесли 10 приговоров по делам о военных «фейках» — ни одного оправдательного

Российские суды вынесли не менее 10 приговоров по уголовным делам о распространении военных «фейков» (ст. 207.3 УК РФ), сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Всего таких дел по стране насчитывается 105.

«Из 105-ти известных уголовных дел по статье 207.3 УК судами рассмотрены десять. Во всех случаях вынесены обвинительные приговоры. Никто не оправдан, ни в одном случае дело не вернулось в прокуратуру, не был вынесен судебный штраф, ни одно не было прекращено по какому-либо основанию», — написал Чиков в своем Telegram-канале.

Среди осужденных одна женщина — учительница Ирина Ген из Пензы. Также среди них есть военный — Илья Карпенко. Его дело рассматривал гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского. Это единственный приговор, по которому неизвестно назначенное наказание, отметил Чиков.

По словам Чикова, половина приговоров была вынесена по части 1 статьи 207.3, вторая половина — по второй части. Двое осужденных получили реальные сроки, в том числе муниципальный депутат Алексей Горинов, которому назначили максимальное наказание в 7 лет колонии общего режима. Еще трое осужденных получили условные сроки, двое — исправительные работы, еще двое — крупные штрафы (3 млн и 1 млн рублей).

«На данный момент еще минимум 16 уголовных дел по статье 207.3 УК рассматриваются судами», — добавил Чиков.

Ранее стало известно, что апелляция по делу муниципального депутата Красносельского округа Москвы Алексея Горинова, осужденного на 7 лет лишения свободы по статье о «фейках», пройдет в закрытом режиме.