Хуснуллин предложил отправлять на стройки заключенных

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что к строительству можно будет привлекать осужденных по нетяжелым экономическим статьям и северокорейских рабочих. В прошлом году власти планировали создавать специальные отряды и отправлять заключенных на строительство БАМа.

«Ведомости» пишут, что по мнению Хуснуллина, осужденные будут охотно работать на стройках: скоро примут поправки, которые позволят получить УДО при переходе на исправительные работы.

«Сегодня по закону даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по тяжелым экономическим статьям могли бы работать на стройке», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Хуснуллин также добавил, что на стройки в России можно привлечь 20-50 тыс. рабочих из Северной Кореи.

В мае прошлого года директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных там, где не хватает рабочих рук. Инициативу поддержали в РЖД и даже говорили, что смогут создавать на объектах БАМа специальные лагеря, где будут селить осужденных. Калашников тогда говорил, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

Предложение отправлять заключённых на стройки поддержали в Минюсте и Следственном комитете. По данным «Коммерсанта», уже в июне 2021 года подрядчики РЖД готовы были принять 600 осужденных по нетяжким статьям. ФСИН заявила о потенциале в 180 тысяч человек.

«Ведомости» подсчитали, что к августу 2022 года на стройки привлекли 5 тыс. заключенных: для них было создано 114 исправительных центров. Об этом говорил председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров. Он отмечал, что этот опыт получил положительный отклик.