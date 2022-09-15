Верховный суд отозвал лицензию СМИ у «Новой газеты»

Сегодня Верховный суд удовлетворил иск Роскомнадзора и отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ, рассказали в издании. Печатную версию лишил лицензии Басманный суд Москвы 5 сентября, писало РИА «Новости».

«Новая газета» прекратила работу весной — после двух предупреждений Роскомнадзора. В ведомстве объяснили, что издание не поставило маркировку иностранных агентов на две НКО, которые на тот момент в реестре не состояли.

Журналисты запустили новые медиа — «Новую газету. Европа», «Новую рассказ-газету». Свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты» также аннулировали. Вчера Таганский районный суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 400 тысяч рублей за «дискредитацию армии».