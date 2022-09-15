Путин впервые лично встретится с Си Цзиньпином с начала боев в Украине

РИА Новости сообщили, что президент России Владимир Путин прибыл на саммит ШОС в Самарканд. По информации «Ведомостей», у него запланировано несколько двусторонних встреч, в том числе с Си Цзиньпином. Эксперты CNN считают, что Путину нужна поддержка Китая как никогда — это будет первая их личная встреча с 24 февраля.

Саммит впервые за три года проходит в очном формате с 15 по 16 сентября. На нем обсудят вопросы усиления безопасности стран-участниц, прием новых членов: в ШОС планировал вступить Иран. По данным «Интерфакса», Иран уже подписал меморандум о вступлении в организацию. Помимо него в ШОС входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан

Помимо Си Цзиньпина, Путин планирует встретиться с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Reuters пишут, что с Эрдоганом он обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Однако наибольшее внимание к встрече с Си Цзиньпином. По данным CNN, лидеры встречались последний раз в феврале в Пекине во время зимних Олимпийских игр. Сейчас, из-за санкций, Москва ищет все больше путей для расширения сотрудничества с Китаем. В Вашингтоне считают, что Китай и Россия планируют создать новый миропорядок, но российские неудачи в Украине могут испортить эти планы.

Объем торговли между Россией и КНР за первые 8 месяцев с начала года вырос на 31% — это уже 80% от прошлогоднего объема.

«Россия нуждается в Китае больше, чем Китаю в России. По мере того, как война на Украине затягивается, Путин быстро теряет друзей и все больше и больше становится зависимым от Китая, экономика которого в 10 раз больше российской», — сказал Кит Крач, бывший заместитель госсекретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде.

Однако из-за угрозы санкций, Китай вряд ли поставит свою экономику на спасение Путина. Сейчас торговля на высоте, считает Нил Томас, аналитик по Китаю в Eurasia Group, только потому, что Пекин пользуется скидками на российскую нефть и уголь. Рост наблюдается также в сфере торгов юанем. По данным «Коммерсанта», на Московской фондовой бирже торговля китайской валютой составила 20% от общего объема торгов по валютам в июле. Для сравнения — в январе объем юаня на торгах составлял не более чем 0,5%. По мнению Нила Томаса, это не слишком помогает российской экономике, но позволяет Китаю оградить себя от западных санкций и укрепить свою институциональную власть в международных финансах.

В военной поддержке Пекин до сих пор отказывал Москве.

«Отказ Пекина нарушать американские и международные санкции отражает его неохотное признание того, что Китай по-прежнему зависит от западного капитала и технологий для поддержания своего текущего развития, даже несмотря на то, что Си лично склонен помогать Путину в военных действиях», — сказал Крейг Синглтон, старший научный сотрудник по Китаю в вашингтонском Фонде защиты демократий.

Война России на Украине не в интересах Китая, но, учитывая враждебность Запада, Китай не будет выступать против России, добавила Сьюзен Торнтон, старший научный сотрудник и приглашенный лектор Йельской школы права. Кроме того, между Москвой и Пекином всегда существовало недоверие. Так что этот «союз» носит только «оборонительный» характер от США и НАТО.