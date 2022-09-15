Посол России в США: поставки американских ракет Украине напрямую втянут США в конфликт

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью РИА Новости сказал, что поставки американских баллистических ракет ATACMS Украине будут означать, что США напрямую втянуты в конфликт.

Баллистические ракеты ATACMS дальностью 300 километров США планируют поставить Украине. По словам Антонова, если Киев получит такое вооружение, то в область поражения могут попасть крупные российские города и объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — сказал Антонов.

Он также сказал, что США превращают Украину в полигон. Но «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю». Между тем он упомянул и о мирных переговорах — об этом украинские союзники якобы не говорит, а планируют поставлять больше оружия.