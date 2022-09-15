Правозащитник в Благовещенске объявил голодовку

«Сибирь.Реалии»* рассказали, что правозащитник Владислав Никитенко объявил голодовку. Вчера Благовещенский городской суд продлил ему арест до 17 октября по обвинению в «дискредитации армии».

Защита настаивала, что Никитенко не собирается скрываться, живет с пожилой матерью, которой требуется уход, а потому его можно выпустить из-под стражи. Но прокуратура настояла на продлении ареста, поскольку правозащитник раньше привлекался к уголовной ответственности и нарушал условия домашнего ареста.

Суд не принял жалобу защиты на то, что уголовная ответственность за «дискредитацию» армии возникает при повторном нарушении. Но первое решение суда об административной «дискредитации» армии еще не вступило в силу. Согласно аргументам суда, эта жалоба была подана в электронном, а не бумажном виде, потому ее не приняли.

Мать Никитенко Лидия, со слов сына рассказала, что в СИЗО с ним не проводят никаких процессуальных действий, даже не показывают его публикации. Так что он до сих пор не знает, какие именно посты стали поводом к преследованию.

В отношении Никитенко возбуждено еще 15 уголовных дел: об оскорблении прокуроров и судей. «Мемориал»** признал Никитенко политическим заключенным.

Владислав Никитенко в первые дни боев в Украине написал заявления во все военные прокуратуры и управления Следственного комитета, требуя возбудить уголовные дела против Владимира Путина и членов Совбеза России за акты международного терроризма и развязывание агрессивной войны. Заявления не зарегистрировали и каждый отказ он обжаловал.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».

**«Мемориал» ликвидировали в России из-за «нежелательной деятельности».