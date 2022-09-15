«Обманутые дворники» начнут голодовку, требуя отставки главы Башкортостана

В Уфе активисты движения «Обманутые дворники» завели, что 16 сентября они объявят голодовку. Они требуют отставки главы Башкортостана Радия Хабирова и главы Уфы Ратмира Мавлиева, пишет «7*7».

Активисты рассказали, что им не платят зарплату в полном объеме, не выдают инвентарь и спецодежду. Они также не получают страховку, им перестали выдавать соцжилье: ранее жилье давали сотрудникам со стажем от 10 лет.

В голодовке будет участвовать и правозащитник Дильшод Шерматов. Помимо проблем «Обманутых дворников», он обвиняет главу региона развале экономики, социальной сферы, высоких тарифах на ЖКХ и низких зарплатах.