Сын Кадырова стал главой регионального движения молодежи

«Сирена» со ссылкой на телеканал «Грозный» сообщила, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед стал главой регионального отделения движения детей и молодежи.

В сюжете канала Ахмед Кадыров появился на встрече в Минпросвещения России. В его делегации были советник президента России Абубакар Эдельгериев и замглавы правительства Чечни Абдула-Керим Эдилов.

Ахмед Кадыров будет руководить всеми существующими детскими и молодежными организациями Чечни. Такое решение принял министр просвещения России Сергей Кравцов.