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#Новости

Сын Кадырова стал главой регионального движения молодежи

15.09.2022

Ему всего 16 лет

«Сирена» со ссылкой на телеканал «Грозный» сообщила, что 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед стал главой  регионального отделения движения детей и молодежи.

В сюжете канала Ахмед Кадыров появился на встрече в Минпросвещения России. В его делегации были советник президента России Абубакар Эдельгериев и замглавы правительства Чечни Абдула-Керим Эдилов. 

Ахмед Кадыров будет руководить всеми существующими детскими и молодежными организациями Чечни. Такое решение принял министр просвещения России Сергей Кравцов.



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