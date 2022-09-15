В Белгородской области перевели школы на дистанционное обучение

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в двух городских округах решено перевести школы на дистанционное обучение, а в детских садах оставить только дежурные группы.

Новшества ввели в Валуйском городском округе: изменения коснутся школ и детсадов в 15-километровой зоне вдоль границы.

В Шебекинском городском округе — в 10 километровой зоне, за исключением города Шебекино, школы также переведут на «дистанционку». В детсадах организуют дежурные группы.

«Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере», — добавил Гладков.