Gulagu.Net опубликовал видео, где Пригожин вербует заключенных в ЧВК «Вагнера»‎

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Пресс-служба Пригожина опровергла информацию о вербовке заключенных. Человек на видео, отметили в компании, «чудовищно похож на Евгения Викторовича».

«Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач cпецоперации, и похоже у него это успешно получается. Кроме этого, вы совершенно верно подчеркнули, уважаемый Дмитрий, что у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», — ответили в пресс-службе на запрос RTVi.

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Правозащитники из Gulagu.Net опубликовали видео: на нем в одной из колоний проходит встреча с Евгением Пригожиным. Как утверждают источники, он вербует заключенных в ЧВК «Вагнера»‎, обещая помилование и высокую зарплату.

За попытку покинуть зону боевых действий осужденным угрожают расстрелом. По сведениям правозащитников, подобные случаи уже были. Сама вербовка среди заключенных идет уже несколько месяцев.

Вчера соратники Алексея Навального* также опубликовали видео: они поговорили с родственниками осужденных, которые находятся в ИК-6 Мелехово, где отбывает наказание политик. Людей набирают в ряды ЧВК «Вагнера»‎ от 22 до 50 лет.

*Алексея Навального власти России внесли в списки «террористов и экстремистов»‎.