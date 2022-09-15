В Севастополе простились с двумя погибшими в Украине военными

В Севастополе сегодня простились с двумя военнослужащими, погибшими в Украине: Александром Черемновым и Никитой Королёвым. Об этом сообщил глава города Михаил Развозжаев. По его словам, оба погибли в Херсонской области.

Александр Черемнов служил в звании гвардии младшего сержанта десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Он окончил филиал МГУ в 2014 году по специальности «Историк». Работал в молодежном парламенте, первым секретарем Севастопольского комсомола (ВЛКСМ РФ). В апреле он отправился на фронт — подписал контракт. «Не мог оставаться в стороне от происходящих событий», — добавил Развозжаев.

Он погиб в боях под Херсоном. Его последняя запись в соцсетях: «Совет на многие случаи жизни: когда ты захочешь сдаться, вспомни, почему ты начал».

Второй военнослужащий — Никита Королёв, гвардии рядовой десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Колледж по специальности «электромонтер» он окончил в 2019 году. Контракт с Минобороны подписал в июне. Погиб также в боях в Херсонской области.