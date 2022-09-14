Пять человек пострадали после падения неизвестного беспилотника в Ставрополье

По меньшей мере пять человек пострадали из-за падения неизвестного летательного аппарата у села Кендже-Кулак в Туркменском округе Ставропольского края. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок — угрозы жизни нет, их наблюдают врачи», — написал он.

Пострадавшими оказались очевидцы, которые решили рассмотреть место происшествия поближе. Кому именно принадлежит беспилотник, неизвестно. В настоящее время сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.