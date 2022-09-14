203-й день боев: главное

- ТАСС со ссылкой на офицера народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщило, что линия фронта приблизилась к границам Луганской области, а обстрелы со стороны ВСУ усиливают. Но, по его словам, союзные войска контролируют ЛНР.
«За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией… Ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», — сказал Марочко.
Контрнаступление ВСУ опровергают и в занятой российскими войсками Херсонской области. В ВГА назвали фейком информацию о том, что бойцы ВСУ взяли под огневой контроль почти весь регион. «Продвижение в этом направлении невозможно», — добавили в ВГА.
The New York Times сообщила, что отступление России с северо-востока делает уязвимыми другие территории, которые она контролирует. Украинские силы, воодушевленные успехом, устремятся на юг, чтобы попытаться вернуть себе территорию.
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По данным источников Reuters, перед началом боев Владимир Путин не захотел договариваться с Украиной о мире, несмотря на то что Киев пошел на сделку о невступлении в НАТО. К таким договоренностям якобы пришел замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Однако Путин изменил план по ходу действий и отказался от этой сделки.
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ВВС рассказала историю жителя Балаклеи, которую оставили российские войска. По словам Артема, в период оккупации он был в плену около 40 дней, где подвергался пыткам током. Тюрьму российские военные устроили в здании местной полиции. В соседних камерах, рассказал освобожденный из плена, он слышал крики других людей. Факт пыток подтвердила и директор местной школы Татьяна: она провела в плену трое суток. Минобороны не делало заявлений по поводу пыток в Балаклее.
DW* сообщает, что украинские власти установили личности 5000 российских военных, которые могут быть причастны к военным преступлениям только в Киевской области. Начальник областной полицейской службы Андрей Небытов выразил надежду, что Международный уголовный суд и украинское правосудие «обязательно привлекут их к ответственности».
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Президент Украины Владимир Зеленский побывал в освобожденном Изюме. Он сказал, что Крым и другие оккупированные территории будут возвращены. Восьмилетнюю оккупацию Крыма он назвал трагедией: информационная война могла изменить не только взрослых людей, но и детей.
«Мое послание — мы вернемся. Не имеет значения, что они слышали в течение этих восьми лет из пропагандистского ТВ. Мы знаем, что правда на нашей стороне», — цитирует Зеленского CNN.
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ВВС рассказала о том, что в последние дни Россия настойчиво предлагала Киеву мирные переговоры. По словам украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц.
«Украина никогда не отступала от переговоров. Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершила на нашей земле и продолжает совершать ежемесячно, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале», — сказала Стефанишина.
Она считает, что Россия предлагает переговоры, чтобы остановить продвижение украинских войск. Но Украина в этом сценарии не будет участвовать, добавила вице-премьер, а приступит к переговорам не на условиях ультиматума России, а на выгодных украинских позициях.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва негативно отнесется к подписанию киевского проекта гарантий безопасности. Этот документ, добавил он, делает еще более актуальным проведение «спецоперации», поскольку Киев все равно планирует вступить в НАТО.
Проект гарантий безопасности представили в Киеве вчера. По нему несколько стран-участниц будут поддерживать украинскую военную промышленность, а санкции против России останутся в качестве невоенных гарантий.
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Разведка Британии сообщила, что Россия начала использовать в Украине иранские беспилотники. ВСУ сбили первый из них 13 сентября возле линии фронта. Дальность полета беспилотника составляет 2500 километров. Подобные системы могли использовать и при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера в июле 2021 года.
По оценкам британских спецслужб, Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других стран под санкциями, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются. То что беспилотник сбили возле линии фронта, говорит о том, что его планировали использовать для нанесения тактических ударов.
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Институт изучения войны (ISW) рассказывает о том, что Россия признала потерю Харьковской области. Однако вину за это перекладывают с президента России Владимира Путина на его военных советников. Кремль, вероятно, пытается использовать поражение в Харькове, чтобы облегчить усилия по мобилизации, усиливая патриотическую риторику и дискуссию о более полной мобилизации.
*DW Минюст России считает «иностранным агентом».