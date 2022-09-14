203-й день боев: главное

ТАСС со ссылкой на офицера народной милиции ЛНР Андрея Марочко сообщило, что линия фронта приблизилась к границам Луганской области, а обстрелы со стороны ВСУ усиливают. Но, по его словам, союзные войска контролируют ЛНР.

«За вчера, позавчера и сегодня обстрелы начали нарастать с геометрической прогрессией… Ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской народной республики и находится в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий», — сказал Марочко.

Контрнаступление ВСУ опровергают и в занятой российскими войсками Херсонской области. В ВГА назвали фейком информацию о том, что бойцы ВСУ взяли под огневой контроль почти весь регион. «Продвижение в этом направлении невозможно», — добавили в ВГА.

The New York Times сообщила, что отступление России с северо-востока делает уязвимыми другие территории, которые она контролирует. Украинские силы, воодушевленные успехом, устремятся на юг, чтобы попытаться вернуть себе территорию.

По данным источников Reuters, перед началом боев Владимир Путин не захотел договариваться с Украиной о мире, несмотря на то что Киев пошел на сделку о невступлении в НАТО. К таким договоренностям якобы пришел замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Однако Путин изменил план по ходу действий и отказался от этой сделки.

ВВС рассказала историю жителя Балаклеи, которую оставили российские войска. По словам Артема, в период оккупации он был в плену около 40 дней, где подвергался пыткам током. Тюрьму российские военные устроили в здании местной полиции. В соседних камерах, рассказал освобожденный из плена, он слышал крики других людей. Факт пыток подтвердила и директор местной школы Татьяна: она провела в плену трое суток. Минобороны не делало заявлений по поводу пыток в Балаклее.

DW* сообщает, что украинские власти установили личности 5000 российских военных, которые могут быть причастны к военным преступлениям только в Киевской области. Начальник областной полицейской службы Андрей Небытов выразил надежду, что Международный уголовный суд и украинское правосудие «обязательно привлекут их к ответственности».

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в освобожденном Изюме. Он сказал, что Крым и другие оккупированные территории будут возвращены. Восьмилетнюю оккупацию Крыма он назвал трагедией: информационная война могла изменить не только взрослых людей, но и детей.

«Мое послание — мы вернемся. Не имеет значения, что они слышали в течение этих восьми лет из пропагандистского ТВ. Мы знаем, что правда на нашей стороне», — цитирует Зеленского CNN.

ВВС рассказала о том, что в последние дни Россия настойчиво предлагала Киеву мирные переговоры. По словам украинского вице-премьера Ольги Стефанишиной, были публичные и непубличные попытки от разных групп официальных российских лиц.

«Украина никогда не отступала от переговоров. Но учитывая тяжесть преступлений, которые Россия совершила на нашей земле и продолжает совершать ежемесячно, рычаги для переговоров отличаются от тех, что были в феврале», — сказала Стефанишина.

Она считает, что Россия предлагает переговоры, чтобы остановить продвижение украинских войск. Но Украина в этом сценарии не будет участвовать, добавила вице-премьер, а приступит к переговорам не на условиях ультиматума России, а на выгодных украинских позициях.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва негативно отнесется к подписанию киевского проекта гарантий безопасности. Этот документ, добавил он, делает еще более актуальным проведение «спецоперации», поскольку Киев все равно планирует вступить в НАТО.

Проект гарантий безопасности представили в Киеве вчера. По нему несколько стран-участниц будут поддерживать украинскую военную промышленность, а санкции против России останутся в качестве невоенных гарантий.

Разведка Британии сообщила, что Россия начала использовать в Украине иранские беспилотники. ВСУ сбили первый из них 13 сентября возле линии фронта. Дальность полета беспилотника составляет 2500 километров. Подобные системы могли использовать и при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера в июле 2021 года.

По оценкам британских спецслужб, Россия почти наверняка все чаще закупает оружие у других стран под санкциями, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются. То что беспилотник сбили возле линии фронта, говорит о том, что его планировали использовать для нанесения тактических ударов.

Институт изучения войны (ISW) рассказывает о том, что Россия признала потерю Харьковской области. Однако вину за это перекладывают с президента России Владимира Путина на его военных советников. Кремль, вероятно, пытается использовать поражение в Харькове, чтобы облегчить усилия по мобилизации, усиливая патриотическую риторику и дискуссию о более полной мобилизации.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».