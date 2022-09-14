Заключенным ИК-6 Мелехово запрещают смотреть на Навального*

Заключенным исправительной колонии №6 в Мелехово запретили смотреть на оппозиционного политика Алексея Навального*, который отбывает там свой срок. Об этом рассказали родственники осужденных YouTube-каналу «Популярная политика», созданному соратниками Навального*.

Родственники заключенных рассказали, что во время прохода Алексея Навального по территории колонии раздается три звонка. По этому сигналу арестанты должны отвернуться или отойти от окон, если политик в этот момент находится на улице. Кроме того, близкие осужденных рассказали, что в ИК-6 Мелехово вербуют на участие в боевых действиях в Украине.

Оппозиционного политика Алексея Навального* уже четыре раза помещали в штрафной изолятор (ШИЗО) в ИК-6 в Мелехово. В последний раз это случилось 7 сентября — его отправили в ШИЗО на 15 суток сразу после того, как он отсидел там семь дней.

Столь жесткие меры в свой адрес Навальный* связал с тем, что он продолжает призывать вводить санкции против «путинской элиты», а также объявил о старте «Умного голосования»**. Заключение в ШИЗО лишило его возможности встретиться с семьей.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».



**«Умное голосование» и его символика обозначаются российскими властями как «экстремистские»: якобы потому, что там есть отсылки к запрещенной в России «экстремистской» и уже ликвидированной организации Навального ФБК.

