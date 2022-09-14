Ростов, Воронеж и Советск отказались от праздничных мероприятий ко Дню города из-за ситуации в Украине

Ростов-на-Дону, Воронеж и Советск отменили праздничные мероприятия по случаю Дня города из-за ситуации в Украине. Об этом главы регионов объявили в своих соцсетях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев причину не озвучил, но отметил, что «все комментарии видит». Ранее ростовчане обратились к главе региона с просьбой отменить все праздничные мероприятия ко Дню города и обратить внимание на тех, кто участвует в боевых действиях в Украине.

В свою очередь, глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что причину отмены праздничных мероприятий «не надо объяснять», поскольку на эту тему «слишком много сказано в последние дни». «Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий», — подчеркнул он.

Глава Советского городского округа Григорий Соколовский прямо заявил, что причиной отмены праздничных мероприятий является «напряжённая ситуация в зоне боевых действий и гибель наших земляков, выполнявших воинский долг». По его словам, перед Днем города, в четверг, состоятся похороны одного из военнослужащих. Он назвал «крайне крайне неэтичным и непростительным» проведение каких-либо увеселительных мероприятий в таких условиях.