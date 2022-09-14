Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Самарканде

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который будет проходить в Самарканде 15-16 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Армении.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в саммите ШОС в Узбекистане в связи со сложившейся ситуацией (боевые действия на границе с Азербайджаном. — The New Times)», — сказал собеседник агентства.

Ранее национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не уведомляли организаторов саммита об отмене своих визитов.

Армения в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном обратилась в ОДКБ с просьбой предоставить ей военную помощь на основании Статьи 4 Договора о коллективной безопасности. Она гласит, что «в случае совершения агрессии на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».