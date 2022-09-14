Два таджикских пограничника погибли в результате перестрелки на границе с Кыргызстаном

Таджикистан понес потери в результате перестрелки на кыргызстанско-таджикской границе в среду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию таджикистанского приграничного города Исфара.

«В ходе минометного огня по погранотряду "Кех" погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела», — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-центр кыргызстанской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщил, что в результате перестрелки пострадали двое местных жителей — 1991 года и 2001 года рождения. Одного из них госпитализировали с осколочным ранением, второго — с огнестрельным ранением поясничной области.

Перестрелка между Таджикистаном и Кыргызстаном началась утром в среду. Кыргызстанская сторона заявила, что открыла огонь, поскольку таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Тем временем таджикская сторона утверждает, что кыргызстанские пограничники начали необноснованный обстрел своей погранзаставы.