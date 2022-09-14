Мосгорсуд ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников СМИ»

Мосгорсуд по требованию столичной прокуратуры ликвидировал «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации (СМИ)», ранее оштрафованный на полмиллиона рублей за «дискредитацию» российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Исковые требование удовлетворены», — сказал собеседник агентства.

Профсоюз приостановил работу 4 июля после возбуждения административного дела о «дискредитации армии»‎ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом стала информация, размещенная на сайте организации, которая якобы содержит «недостоверные сведения о ходе специальной военной операции»‎.

Ходатайство о приостановке работы организации Мосгорсуд удовлетворил до рассмотрения дела о ликвидации. Прокуратура настаивала в суде, что на информационных ресурсах профсоюза «размещается информация противоправного характера»‎, а его деятельность «влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству».

Межрегиональный «Профсоюз журналистов и работников СМИ» создан группой журналистов в марте 2016 года. Он входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов. Его члены — более 600 журналистов из 40 регионов страны.

Президент IFJ Доминик Прадалье назвала процесс «несправедливым и необоснованным», коллегу поддержала и президент EFJ Майя Север: по ее словам, в иске о ликвидации профсоюза есть «признаки политического судебного процесса». В самой организации об иске не знали.

Председатель московского отделения Союза журналистов России Павел Гусев заявил, что не видит в деятельности профсоюза журналистов «самого главного — профсоюзного движения» и практической работы.