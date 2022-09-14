Житель освобожденной Балаклеи рассказал о пытках током в российском плену

Житель освобожденной украинской Балаклеи Артем рассказал Русской службе «Би-би-си» о пытках током в период российской оккупации. По его словам, он провел в плену 40 дней.

Как вспоминает Артем, самые жестокие пытки совершались в здании местной полиции. Мужчина признался, что часто слышал из соседних камер, как другие заключенные кричат от боли. Для того чтобы навести страх на других пленных, россияне отключили шумную систему вентиляции, рассказал местный житель.

«Они ее выключили, чтобы все могли слышать, как кричат люди, когда их пытают током. С некоторыми заключенными это делали через день. Даже женщин пытали», — поделился Артем.

Пытки не миновали и его самого. Он рассказал, что однажды военные заставили его взять в руки два провода с электрогенератором. «Чем быстрее он крутился, тем больше было напряжение. Они сказали: отпустишь провода — тебе конец. Потом стали задавать вопросы. Сказали, что я вру — и генератор завертелся быстрее, так что напряжение росло», — рассказал он.

Артем попал в плен после того, как российские военные нашли у него фотографию брата в форме ВСУ. Еще одного местного жителя задержали на 25 дней из-за флага Украины, вывешенного в доме.

Факт пыток подтвердила и директор местной школы Татьяна. Она рассказала, что провела в полицейском участке трое суток. За это время она неоднократно слышала крики, раздающиеся из других камер. В одной из них корреспонденты Русской службы «Би-би-си» нашли текст молитвы «Отче наш». Рядом были пометки с количеством дней, проведенных в плену.

«Би-би-си» также сообщает, что недалеко от центра города находятся могилы тех, кого соседи похоронили в спешке. Одним из них оказался таксист Петр Шепель, рядом с ним в могиле — неизвестный пассажир. Мать Шепеля наблюдала за тем, как эксгумируют тело ее сына.

«Я хочу спросить Путина, зачем он застрелил моего сына? Зачем? Кто его просил сюда приходить с таким страшным оружием? Он не только убил наших детей — он убил и нас, их матерей. Я сейчас все равно что мертвая. И я хочу обратиться ко всем матерям мира: восстаньте против этого убийцы!» — кричала женщина.