Армения обратилась в ОДКБ с просьбой предоставить ей военную помощь

Армения обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой предоставить ей военную помощь. Об этом в среду заявил премьер-министр республики Николай Пашинян во время выступления в парламенте на правительственном часе.

«Мы просили о помощи, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении», — приводит ТАСС его слова.



Статья 4 Договора о коллективной безопасности гласит, что «в случае совершения агрессии на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную».

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в интенсивных обстрелах участка границы Сотк — Горис. В ведомстве также заявили, что ВС Азербайджана обстреляли пункт дислокации пограничных войск ФСБ России в Гегаркуникской области на востоке Армении. Власти Азербайджана эти обвинения решительно отвергли.

Армянская сторона также сообщила, что ночью 14 сентября войска Азербайджана обстреляли Джермук и Верин Шоржа. Обстрел вели из артиллерии, крупнокалиберного оружия и минометов, использовался также беспилотник. Власти республики сообщили, что предпринимают ответные действия. По словам Пашиняна, в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибло как минимум 105 военнослужащих.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в обстрелах из минометов и артиллерийских орудий. По словам министерства, их позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах до сих пор обстреливаются.