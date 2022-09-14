Reuters: Путин отказался от сделки с Украиной о ее невступлении в НАТО в пользу полномасштабных боевых действий

Президент России Владимир Путин предпочел полномасштабные боевые действия сделке с Киевом, сообщает Reuters. По данным агентства, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак на начальных этапах переговорного процесса заключил предварительную сделку с Украиной о ее невступлении в НАТО, однако Путин ее отверг.

Информацию об этом в разговоре Reuters подтвердили сразу три источника, близкие к Кремлю. По их словам, Козак сказал Путину, что эта договоренность с Киевом может избавить Россию от необходимости продолжать боевые действия в Украине. Два из трех источников утверждают, что сделку панировали заключить вскоре после 24 февраля, третий заявляет, что предложение было сделано еще до начала вторжения.

Однако, по словам собеседников агентства, Путин решил, что уступок, о которых договорился Козак, недостаточно. Президент расширил свои цели, включив в них аннексию обширных украинских территорий. По этой причине сделка не состоялась.

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что она «не имеет абсолютно никакого отношения к реальности». По его словам, ничего подобного в первые дни боевых действий не происходило. При этом сам Козак на запрос Reuters не ответил.

Советник украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Россия «никогда не была заинтересована в мирном урегулировании». По его словам, российская сторона использовала переговоры как дымовую завесу для подготовки вторжения. При этом четких ответов на вопросы о сути переговоров он не дал.