Гозмана* арестовали на 15 суток за пост в ЖЖ от 2013 года

Тверской районный суд Москвы арестовал президента общественного движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана* за пост в ЖЖ от 2013 года. Об этом сообщает «Медиазона»** из зала суда.

Гозмана* задержали на выходе из спецприемника, в котором он отбывал 15 суток ареста по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии (ч. 1 ст. 13.48 КоАП РФ) за пост про Сталина и Гитлера. Причиной стал пост 2013 года, опубликованный в «Живом журнале». В нем Гозман*, рассуждая о сериале про «Смерш», сравнивал сотрудников организации с эсэсовцами.

Гозман* передал из ОВД «Тверской» свое обращение. Его распространил адвокат Михаил Бирюков. Гозман* ожидал, что его задержат еще раз.



«Они арестовали меня снова. Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. Они взяли меня на выходе из больницы за пост двухлетней давности, за слова, что Сталин хуже Гитлера. Им просто нужно было время, чтобы подготовить обвинение по уже серьезным уголовным статьям. Морально к тюрьме я готов.

Я ни в чем не виноват ни перед людьми, ни перед страной. Я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду о нашей жизни и о наших властях. Я лишь исполнял свой гражданский долг — по мере сил боролся с этой бесчеловечной системой, обрекающей на гибель и Россию и мир.



Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили иноагентом. Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдёт! Не теряйте надежду! Не опускайте рук!» — написал оппозиционер.

*Леонида Гозмана Минюст РФ считает «иностранным агентом».



**«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».