В Вологодской области журналисту назначили 30 тысяч рублей штрафа за критику чиновника в соцсетях

В Вологодской области суд назначил 30 тысяч рублей штрафа журналисту местной газеты «Устюжаночка» Юрию Седелкову за критику главы Великоустюгского района Александра Кузьмина. Об этом сообщила главный редактор издания Антонида Смолина.

«Глава района написал в различные силовые органы несколько заявлений на нашего коллегу Юрия Седелкова за излишне резкие, хотя и жизненные высказывания в свой адрес на личной странице Юрия, хотя давным-давно занес его в чёрный список. Причем в двух случаях он пытался своими заявлениями привлечь журналиста по уголовным статьям. Этого у него не получилось, но административные штрафы суд всё же вынес», — рассказала она на своей странице «ВКонтакте».

Размер штрафа составил 30 тысяч рублей. Суд назначил его за распространение якобы ложных сведений, порочащих честь и достоинство Кузьмина. Главред «Устюжаночки» объявила сбор средств на уплату штрафа в пользу своего коллеги, объяснив, что эта сумма является для него большой.