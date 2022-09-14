Новый шквал критики обрушился на Amnesty International — на этот раз из-за конвертов с рисунком Скочиленко

На Amnesty International снова обрушился шквал критики — на этот раз из-за конвертов с изображением двух обнимающихся людей, окрашенных в цвета флагов России и Украины. На это обратил внимание «Вот так».

Автором изображения является петербургская художница Саша Скочиленко, которая находится в СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Организация разослала конверты с ее рисунком в Великобритании и призвала отправить деньги на помощь российским политзаключенным. Адресатам предлагалось сделать пожертвования в размере от 15 до 45 фунтов.

«Они снова возвращаются к этому. Аmnesty просто не могут удержаться от того, чтобы отождествить агрессора и жертву. Просто возьмите свои сумки и уходите. Пора увольняться, AgnesCallamard (Агнес Калламар, глава Amnesty International. — Ред.)», говорится в сообщении новостного агрегатора Visegrád 24.

Украинская журналистка Алена Цинтила в своих соцсетях написала: «Чтоооо? Обнять? Вы серьезно? Amnesty International, вы забыли вставить нож в руки носителю гена триколора. Вот как китайский художник починил мурал в Мельбурне. Вы бы позволили своему ребенку или маме обниматься с террористом, изувером и насильником? Даже Т9 знает, что Россия государство-террорист. Убийца, палач и насильник. А как насчет тебя?» — написала украинская журналистка Алена Цинтила.

Депутат от партии «Слуга народа» Галина Янченко назвала «ублюдками» тех, кто рассылает такие конверты, отметив, что «стыдоба с “отчетом” их ничему не научила. Как вы думаете, можно ли их привести в чувство и как?»

Уголовное дело в отношении Саши Скочиленко возбудили минувшей весной. Художница 31 марта в магазине «Перекресток» в Петербурге заменила ценники на товары информацией о боях в Украине и действии российских военных. Позднее одна из покупательниц супермаркета написала на нее донос. Активистку поместили под стражу 13 апреля.

