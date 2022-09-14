«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ

Таганский районный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету» по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщило само издание.

«В этой спецоперации против журналистов приняли участие: чиновники РКН, привлеченные ими анонимные «эксперты» (впрочем, их фамилии в суде установить нам все же удалось), целых пять генералов полиции (полковников мы не считали) и суд», — пишет «Новая газета».

Протокол на «Новую газету» составили из-за трех статьей, опубликованных на сайте «Новой рассказ-газеты». Речь идет о материалах Александра Минкина «Зеркало русской резолюции», Андрея Колесникова «Империя должна озвереть» и Кирилла Фокина «Хроника арканарской грызни». Цензоры заключили, что публикации «дискредитируют» ВС РФ, хотя в самих текстах об армии не говорилось ни слова, утверждают в издании.

Ранее Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты», учредителем которой является «Новая газета».

РКН в своем иске сослался на то, что издание не выходило в печать больше года. Первый номер «Новой рассказ-газеты» вышел в июле 2022-го, при этом СМИ было зарегистрировано в марте 2009 года. Этот факт надзорное ведомство не устроил.