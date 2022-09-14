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#Новости

«Новую газету» оштрафовали на 400 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ

14.09.2022

Такое решение суд вынес на основе заключения анонимных экспертов

Таганский районный суд оштрафовал на 400 тысяч рублей «Новую газету» по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщило само издание.

«В этой спецоперации против журналистов приняли участие: чиновники РКН, привлеченные ими анонимные «эксперты» (впрочем, их фамилии в суде установить нам все же удалось), целых пять генералов полиции (полковников мы не считали) и суд», — пишет «Новая газета». 

Протокол на «Новую газету» составили из-за трех статьей, опубликованных на сайте «Новой рассказ-газеты». Речь идет о материалах Александра Минкина «Зеркало русской резолюции», Андрея Колесникова «Империя должна озвереть» и Кирилла Фокина «Хроника арканарской грызни». Цензоры заключили, что публикации «дискредитируют» ВС РФ, хотя в самих текстах об армии не говорилось ни слова, утверждают в издании.

Ранее Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты», учредителем которой является «Новая газета». 

РКН в своем иске сослался на то, что издание не выходило в печать больше года. Первый номер «Новой рассказ-газеты» вышел в июле 2022-го, при этом СМИ было зарегистрировано в марте 2009 года. Этот факт надзорное ведомство не устроил.


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