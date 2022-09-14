Суд в Бахчисарае привлек а административной ответственности организаторов и участников свадьбы за песню «Червона калина»

Бахчисарайский районный суд Крыма привлек к административной ответственности шестерых организаторов и участников свадьбы в кафе «Арпат», где включили украинскую песню «Ой у лузi червона калина». Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста», — говорится в сообщении.



На всех шестерых составили протоколы по статьям о демонстрации экстремистской символики и «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3 КоАП и часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Согласно картотеке суда, одним из задержанных оказался диджей Ахтем Гемеджи. Ему вместе с танцовщицей назначили 10 суток ареста, сообщает РБК. По данным издания, 15 суток ареста получил владелец ресторана, а 5 суток ареста — мать жениха. Штрафы в 40 тысяч и 50 тысяч рублей получили невеста и жена владельца ресторана соответственно.





