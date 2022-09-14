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#Новости

Уроженцы Архангельска погибли в Украине

14.09.2022

Обстоятельства и место смерти власти не уточнили

«Север.Реалии»* сообщил, что в Украине погибли два жителя Архангельска. 

Сергей Усачев служил в полиции, погибшим его объявили 13 сентября, но точную дату, обстоятельства и место гибели не сообщают. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Еще один погибший — Владислав Хомутов, 47 лет. Он был ветераном чеченской войны, в Украину отправился добровольцем. Его также объявили погибшим 13 сентября. О дате, обстоятельствах и месте гибели не сообщают.


*«Север.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом». 


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