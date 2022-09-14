Уроженцы Архангельска погибли в Украине

«Север.Реалии»* сообщил, что в Украине погибли два жителя Архангельска.

Сергей Усачев служил в полиции, погибшим его объявили 13 сентября, но точную дату, обстоятельства и место гибели не сообщают. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Еще один погибший — Владислав Хомутов, 47 лет. Он был ветераном чеченской войны, в Украину отправился добровольцем. Его также объявили погибшим 13 сентября. О дате, обстоятельствах и месте гибели не сообщают.

*«Север.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».