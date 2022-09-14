Студентов в Воронеже опросили об отношении к Украине и Навальному*

Студенты Воронежского государственного лесотехнического университета получили анкеты с вопросами об отношении к «спецоперации» в Украине, митингах в поддержку Алексея Навального*. Об этом рассказали подписчики DOXA.

Помимо отношения к боям и протестам, студентов попросили оценить работу федеральных и региональных властей. Учащихся также просят раскрыть тайну голосования — рассказать, за какую партию они голосовали.

Однако Навальному* посвящен самый большой блок вопросов. Руководство вуза интересует отношение к самому политику, митингам. Также у студентов выясняют, знают ли они «о фактах столкновения с полицией и получения физических увечий на митингах в России». Отдельно выделен вопрос о том, «в случае какого наказания Вы бы согласились пойти на митинг». В качестве вариантов ответов представлены, например, «Получение физических травм малой и средней степени тяжести».

*Алексея Навального российские власти включили в список «экстремистов и террористов».