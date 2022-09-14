Песков: Россия негативно отреагирует на подписание киевского проекта гарантий безопасности

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва негативно отнесется к подписанию киевского проекта гарантий безопасности. Этот документ, добавил он, делает еще более актуальным проведение «спецоперации».

«В целом речь идет о неком документе. И никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на место в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО. Де-факто и де-юре ситуация именно такая», — процитировали Пескова «Известия».

Договор о гарантиях безопасности представили вчера в Киеве. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал его «прологом к третьей мировой войне». Украина предложила союзникам поддерживать вооруженные силы страны, совместные учения. Санкции против России предлагали оставить.