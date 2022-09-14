«Коммерсант»: в России закрылось 125 кинотеатров

После того как крупные кинокомпании ушли из российского рынка, в России закрылось 125 кинотеатров. Это 6% от общего числа кинозалов, которое было на февраль 2022 года. Теперь в стране их 1994. Пока, добавляет «Коммерсант», самые негативные прогнозы не оправдались: эксперты говорили о возможном закрытии около 50% кинотеатров.

Оставшиеся кинотеатры выходят из положения по-разному: они закрывают часть залов иногда на постоянной основе, иногда только в будние дни. В октябре прокатчики рассчитывают на рост посещаемости за счет выхода в прокат фильма «Сердце пармы». Но больше, до нового года, крупных премьер не будет.

При этом только за последние выходные сборы упали, по сравнению с прошлым годом, больше чем вдвое — с 429 млн рублей до 200 млн рублей.

Самые негативные прогнозы вероятнее всего не сбудутся. Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев считает, что самые низкие сборы были в июле и августе. О росте, по его словам, пока говорить не приходится, но рецессия прекратилась.