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Владимир Потанин передаст до 50% акций Росбанка на благотворительность

14.09.2022

Средства поступят в Благотворительный фонд Потанина

«Ведомости» рассказали, что компания «Интеррос» Владимира Потанина начала процесс передачи около 50% акций Росбанка в эндаумент Благотворительного фонда миллиардера. Это позволит довести капиталы фонда до плановых 100 млрд рублей. 

Потанин не будет входить в руководящие органы фонда и Росбанка: ими будут управлять независимые директора. В заявлении Потанина сказано, что предприниматели «должны не просто выделять средства на благотворительность, но сделать общественную пользу частью своих бизнес-моделей».

На мотивационную программу для сотрудников Росбанка направят еще 10% акций. Так сотрудники станут бенефициарами его бизнеса, по мнению Потанина, это — «народный капитализм». 

Миллиардер выкупил у французской Societe Generale Росбанк в мае 2022 года, когда французская компания заявила об уходе из России из-за боев в Украине. 

В апреле «Интеррос» купила 35% акций головной компании «Тинькофф Банка» TCS Group Holding, после того как Олег Тиньков рассказал, что его вынудили продать активы. 


Фото: «Ведомости».

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