В Новосибирске единороссы предложили лишать мандатов отсутствующих в России депутатов

«Коалиция Новосибирск 2020» в Twitter сообщила, что в городском совете депутаты от «Единой России» нашли способ отстранять от работы оппозиционеров. По их предложению, если депутат больше года отсутствует в России, то лишается мандата.

По словам единороссов, основанием к такой инициативе стали жалобы жителей. Но их никто не видел, добавили в «Коалиции».

После доносов из Новосибирска уехала независимый депутат Хельга Пирогова. Ее обвинили в распространении «фейков» об армии: для возбуждения уголовного дела оказалось достаточно нескольких часов.

О давлении сообщила и депутат Светлана Каверзина: силовики начали искать экстремизм среди комментариев пользователей к ее постам. Одного из ее подписчиков начали проверять на «дискредитацию армии».

На прошлой неделе в Новосибирске донесли на депутата Сергея Бойко. Его ютуб-канал предлагают проверить на «дискредитацию армии», экстремизм и призывы к митингам.