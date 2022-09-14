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#Новости

В Новосибирске единороссы предложили лишать мандатов отсутствующих в России депутатов

14.09.2022

Доносы на оппозиционных кандидатов, по всей видимости, единороссы посчитали недостаточными

«Коалиция Новосибирск 2020» в Twitter сообщила, что в городском совете депутаты от «Единой России» нашли способ отстранять от работы оппозиционеров. По их предложению, если депутат больше года отсутствует в России, то лишается мандата.

По словам единороссов, основанием к такой инициативе стали жалобы жителей. Но их никто не видел, добавили в «Коалиции». 

После доносов из Новосибирска уехала независимый депутат Хельга Пирогова. Ее обвинили в распространении «фейков» об армии: для возбуждения уголовного дела оказалось достаточно нескольких часов. 

О давлении сообщила и депутат Светлана Каверзина: силовики начали искать экстремизм среди комментариев пользователей к ее постам. Одного из ее подписчиков начали проверять на «дискредитацию армии». 

На прошлой неделе в Новосибирске донесли на депутата Сергея Бойко. Его ютуб-канал предлагают проверить на «дискредитацию армии», экстремизм и призывы к митингам. 



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