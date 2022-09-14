Леонида Гозмана* доставили в Тверской суд в наручниках

В Тверской суд Москвы доставили Леонида Гозмана*. SOTA сообщила, что он был в наручниках. Сейчас ему грозит до 15 суток ареста за пост в ЖЖ от 2013 года.

Он передал из ОВД «Тверской» свое обращение. Его распространил адвокат Михаил Бирюков. Гозман* ожидал, что его задержат еще раз.

«Они арестовали меня снова. Я ждал этого и с самого начала решил, что сидеть придется не 15 суток, а долго, может быть, до смерти. Они взяли меня на выходе из больницы за пост двухлетней давности, за слова, что Сталин хуже Гитлера. Им просто нужно было время, чтобы подготовить обвинение по уже серьезным уголовным статьям. Морально к тюрьме я готов.

Я ни в чем не виноват ни перед людьми, ни перед страной. Я лишь пользовался своим естественным правом говорить правду о нашей жизни и о наших властях. Я лишь исполнял свой гражданский долг — по мере сил боролся с этой бесчеловечной системой, обрекающей на гибель и Россию и мир.

Я не жалею ни об одном сказанном слове. Я не жалею, что вернулся, когда меня объявили иноагентом. Я вообще ни о чем не жалею. И я верю, что этот морок пройдёт! Не теряйте надежду! Не опускайте рук!» — написал оппозиционер.

*Леонида Гозмана Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: SOTA