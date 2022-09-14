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#Новости

Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

14.09.2022

Ему было 68 лет

Главный редактор  «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер сегодня в возрасте 68 лет, сообщили его коллеги. Информацию подтвердили источники ТАСС. 

Сунгоркин умер в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт. 

Он начал работу в журналистике в 1976 году. Сначала он работал собкором в «КП», в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали. С декабря 2003 года он вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьер», а также еженедельника «Новый взгляд». В 2018 году он получил звание заслуженного журналиста России.


Фото: ТАСС

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