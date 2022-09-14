Reuters: норвежская Equinor продала основные активы «Роснефти» за 1 евро

Reuters рассказал о том, как прошла сделка по выходу норвежской Equinor с российского рынка. «Роснефть» купила основные активы норвежского предприятия всего за 1 евро. За это Equinor позволили отказаться от инвестиционных обязательств компании.

Журналисты получили подробности о сделке из трех отраслевых источников, которые пожелали остаться анонимными. Сделку согласовывали в Кремле: правительство согласовало также передачу инвестиционных обязательств Equinor «Роснефти».

Активы компании Equinor оценивали в 1,1 млрд долларов в первом квартале 2022 года. Представитель компании сообщил, что ее выход из совместных предприятий с «Роснефтью» был «нейтральным с точки зрения стоимости».

Между Equinor и «Роснефтью» 10 лет назад было подписано соглашение о совместной геологоразведке месторождений нефти и газа, в том числе в российской Арктике, Тихом океане, на шельфовых участках и на юге страны. Несколько лет назад Equinor работала над еще одним соглашением с российской «Роснефтью», которое должно было укрепить российско-норвежские отношения, но вскоре работа была заморожена.

Ранее из России ушла американская Exxon Mobil: тогда приостановилась добыча на проекте «Сахалин-1». Shell и BP пока не добились больших успехов в уходе из России или поиске покупателей на десятки миллиардов активов.