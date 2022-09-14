Во Владивостоке арестовали мужчину по подозрению в госизмене

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщило о задержании во Владивостоке местного жителя. Силовики считают, что он собирал данные о военных объектах Приморского края в интересах военной разведки Украины.

ФСБ показали кадры задержания мужчины: на них он ходит по городу с фотоаппаратом и фотографирует. Так, по всей видимости, он собирал данные об объектах военной и критической инфраструктуры. По версии ФСБ, он осознавал возможность использования этих сведений против безопасности России.

«В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины... В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена), обвиняемый задержан, находится под стражей», — сообщили в ФСБ.

В Госдуме в ближайшее врем могут ужесточить наказание за госизмену. Депутаты предлагают ввести пожизненный срок лишения свободы по этой статье.